針對蔡英文總統宣稱今年台灣經濟成長率攀升亞洲四小龍之首，國民黨總統候選人韓國瑜陣營今天駁斥，過去3年經濟成長率最低，「今年」因台商回台投資與政府投資增加、才拉抬經濟，批冷冰冰的經濟成長數字讓庶民無感，揭開蔡政府「經濟遮羞布」後，發現蔡英文「讓台灣挨拳」。

韓國瑜國政顧問團經濟產業組召集人林祖嘉上午表示，蔡總統不停說台灣現在經濟是亞洲四小龍之首，事實上過去3年經濟成長率，是亞洲四小龍的尾巴。他說，政府強調股市到達1萬2千點，但絕大多數股票上漲帶來的金流都被外國人賺走了，和以前大多數股票在人民手中的情況不一樣。

林祖嘉指出，冷冰冰的數字對普通庶民一點感覺都沒有，蔡總統其實就是拿著一塊「經濟遮羞布」，拉開後才發現人民過得相當辛苦，如果韓國瑜當選的話，將設立數位國家專法，在行政院內成立數位創新委員會，整合AI、5G、大數據、區塊鏈等新興科技，提高整體產值。

韓辦發言人鄭照新說，韓國瑜訴求「台灣安全、人民有錢」，但反觀蔡英文卻是「讓台灣挨拳」，用「騙人布」與「遮羞布」掩蓋無能的事實。

韓辦發言人葉元之批評，台灣經濟實質衰退中，尤其年輕人薪資沒有成長，年底可能有四萬家公司將倒閉，但蔡英文卻說很多公司是配合洗錢防制才關掉，完全自我感覺良好到令人匪夷所思，期盼明天政見發表會上，蔡不要避重就輕，應直球對決。

(中時 )