白宮今天聲明表示，美國總統川普任命白宮幕僚長顧問布萊爾（Robert Blair）擔任國際通訊政策特別代表，在白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）管轄下處理5G事務。

擔任白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）的高階顧問時，布萊爾無視美國聯邦眾議院一委員會發出的傳票，拒絕眾院針對川普是否不當施壓烏克蘭調查國內政敵拜登（Joe Biden）所舉行的彈劾聽證會出面作證。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）同樣呼籲布萊爾在參院進行彈劾審理時出面作證，然而參院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）並未採納這個要求。

白宮表示，布萊爾將持續協助總統，也將持續擔任白宮幕僚長的高階顧問。

美國目前正力促國際社會封殺中國通信設備製造商華為，將這間公司排除在5G網路建設之外，稱華為有替北京當局暗中蒐集客戶情報的隱憂。

川普政府5月以國家安全為由，將華為列入貿易黑名單，除非經特別許可，美國企業不得供貨給華為。

路透社上個月報導，美國商務部考慮對全球第2大手機供應商華為加重出口限制。

(中央社)