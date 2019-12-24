開毒趴又奪走一條人命。一名住在新北市三重，才剛滿18歲的林姓男子，昨天約2名年輕男女到自己住處開毒趴，卻疑似服用毒品過量當場暴斃，另2名友人在毒品藥效過後醒來時，才發現林男已經全身冰冷死在一旁，嚇得打電話到消防局求救，檢方將解剖屍體釐清林姓男子死因。

據了解，林姓男子昨天早上先邀了一名男性友人到家中開趴，並分別喝下了毒咖包，但是似乎覺得2人開趴不夠HIGH，於是又找來另一名女子加入狂歡行列。但因為似乎感覺力道不夠，於是打電話找藥頭又送藥來林男住處。

但3人在繼續服用後分別意識不清昏睡過去，直到下午女子醒來後，發現林男靠在牆邊坐著不動，於是上前搖他，才發現竟然已經全身冰冷沒有氣息，另一名男子則是藥效未退沉陷恍惚狀態。

女以見狀嚇得驚叫報警，當警消到場時，發現林男已經失去生命跡象多時，身體呈現僵硬狀態，同時也立刻將還在婚的另一名男子送醫急救。該名女子坦承3人在屋內開毒趴，目前檢方將擇期解剖屍體釐清死因。

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(中時電子報)