春節是全家出遊的好時機，但若本身就有貧血，前往高海拔地區更應當心！50歲的阿潔（化名），前往西藏旅遊後，出現劇烈頭痛、噁心、喘的症狀，返台後才發現自己患有缺鐵性貧血。醫師表示，貧血者血紅素較少，較易出現缺氧症狀，甚至高山症，前往高海拔地區務必事先確認，以免因嚴重缺氧產生生命危險。

書田診所家醫科主任醫師周明文表示，人經由呼吸讓氧氣進到肺部，透過循環系統，將氧氣送到各組織。當在高海拔地區時，大氣壓力較低，空氣中氧氣減少，血紅素可結合的氧氣較少，可能使身體組織缺氧。而貧血者的血紅素較少，在高海拔地區空氣中的氧氣也減少，使得身體組織能獲得的氧氣比健康者更少，較易出現缺氧症狀，甚至高山症。

高山症的症狀包括頭痛、頭昏、失眠、噁心、嘔吐、厭食、虛弱等，嚴重者可能產生腦水腫導致步履不穩、嗜睡、昏迷，或因肺水腫造成呼吸困難，若倘持續惡化，可能產生生命危險。

周明文說明，高山症的發生主要決定於個人體質及登高的速度，心肺疾病及貧血都是高山症的危險因子。貧血的常見症狀是疲累、體力不佳、臉色蒼白、運動或月經時會更不舒服，而有月經的女性、成長快速的嬰兒、小孩以及青少年、素食者，較易發生缺鐵性貧血。

民眾若規劃攀登高山、前往高海拔地區旅遊，應事先向醫師確認，最好能在治療改善後再出發，降低缺氧的可能。一旦高山症發生，最重要就是儘快向低海拔處移動，其他的方法包括氧氣治療、藥物治療及休息。

(中時 )