樹德家商廣告設計科第18屆畢業展於樹德家商活動中心成功落幕，本屆的主題「Original」有原始、原創、在地的意涵，作品以高雄在地文化為主軸，結合設計專業知識與技能呈現出樹德家商廣告設計科特色課程的成果，讓年輕學子「發現高雄之美，以設計行銷高雄」。

今年的主視覺回歸設計的起點與本質，以原始人為主角完美呈現洞窟藝術，樹上的啄木鳥象徵設計人勤奮不懈雕琢作品，也是這次展覽的一大賣點，文宣風格從基礎繪畫為起點，進而深化電腦專業能力，傳達出樹德廣設科增設數位動畫特色班，培育影音動畫專業人才，與時俱進的創新風格。

畢業展內容包括「點點水」瓶裝水的包裝設計，為高雄捷運景點的美創作詩詞，並藉由盲人點字，將高雄之美傳遞給視障朋友，還有發行「今津有味」旗津在地刊物，實地踏察旗津之美，希望藉由在地刊物設計，記錄這塊土地的真實故事與滋味。

校長陳茂霖表示，這次的畢業成果展作品包含地方文創刊物設計、插畫繪本設計、產品包裝設計以及影音創作等，各個都充分表現出高雄的特色之美，並結合文創商品設計行銷高雄，是一個具有在地特色、相當有意義的展覽。

(中時 )