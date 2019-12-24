前助理是綠營「暗黑網軍」？ 黃國書怒駁將提告 14:032019/12/24 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對新黨立委不分區候選人邱毅指控民進黨立委黃國書的前助理湯文馨，是卡神楊蕙如的「上線」，是民進黨「暗黑網軍」，黃國書怒駁將提告。（資料照片／陳淑芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新黨不分區立委候選人邱毅24日指控，卡神楊蕙如網軍帳號「idcc」的IP，是民進黨立委黃國書助理湯文馨所有，直指湯就是楊的「上線」，擔任網路公司董事與民進黨中央簽約，是民進黨的暗黑網軍。黃國書則喊冤怒駁指出，湯早在2017年12月就離職，而「外交官事件」發生在2018年9月間，黃國書痛批邱的惡劣行徑意圖使人不當選，將於下午2時到台中地檢署按鈴控告。 (中時 ) #黃國書 #網軍 #民進黨 #立委 #台中 也許您會感興趣 推薦閱讀 郝龍斌批民進黨 散播仇中恐中 11:072019/12/20 政治 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 張善政：民進黨執政 每個人都變憤青 14:482019/12/22 政治 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 反滲透法，超級選舉奧步 04:102019/12/24 時論廣場 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 11:012019/12/24 政治 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 爆與網軍有簽合約 綠：黨部委託的網路輿情專案 12:192019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 政治熱門新聞 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 - 政治 遊行景象讓他大吃一驚：預言韓國瑜未來20年 - 政治 22歲年輕人挺韓遭質疑 一句話讓同輩閉嘴 - 政治 高雄最新街頭民調 網友驚呼：不可思議！ - 政治 校園毒品零容忍遭封殺 藍委提嚴刑峻法被綠委阻攔 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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