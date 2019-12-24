新黨不分區立委候選人邱毅24日指控，卡神楊蕙如網軍帳號「idcc」的IP，是民進黨立委黃國書助理湯文馨所有，直指湯就是楊的「上線」，擔任網路公司董事與民進黨中央簽約，是民進黨的暗黑網軍。黃國書則喊冤怒駁指出，湯早在2017年12月就離職，而「外交官事件」發生在2018年9月間，黃國書痛批邱的惡劣行徑意圖使人不當選，將於下午2時到台中地檢署按鈴控告。

(中時 )