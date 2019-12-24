擁有長髮的人洗頭超麻煩，因此常常想兩三天洗一次就好，但又害怕被嫌髒。而皮膚科醫師則表示，洗頭的頻率並沒有標準答案，會因為性別、活動量和頭皮屬性而有所不同，因此要先了解自己的狀況，再決定。

皮膚科醫師蔡逸姍在YouTube發布影片分享，有位60歲的女患者詢問「幾天洗一次頭才對？」讓醫師震驚不已，因為都已經洗了60年，怎麼到現在才問。醫師進一步表示，其實洗頭的頻率並無標準答案，可能會受到性別、活動量大小和本身頭皮油乾狀態來判斷。

舉例來說，活動量較大的30歲男性，多屬於油性頭皮，出油量比較大，所以建議每天都要洗頭；但若是20歲到50歲的女性，生活型態趨向靜態，頭皮也不太會出油的話，其實大概兩三天洗一次頭就可以了，天天洗反而會讓頭皮緊繃、甚至刺痛。

醫師解釋，人的頭皮有層會出油的「皮脂膜」，具有保護頭皮的作用，不建議過度清潔。而辨別自己的頭皮屬性，可以觀察自己2天沒洗頭後的結果，若頭髮會塌陷、臉部出油，就表示你是油性頭皮的人，那就會建議用專用的洗髮精，天天洗頭。

蔡醫師到底幾天洗一次頭呢?我的頭髮不容易出油也要天天洗頭嗎?這樣會不會很傷害頭皮呢?

(中時電子報)