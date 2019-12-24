前新聞主播、電視節目主持人、購物專家薛楷莉，今(24日)爆出轉行成國家認證護理師，目前在家鄉高雄任職，其實過去她擔任主播時，最轟動的爭議莫過於「削凱子」事件和學歷造假，導致形象重挫，她也請辭主播一職，當時任社會記者的顏冠得對她不離不棄，2年後結婚並生下一女，未料婚姻僅維持9年，她更指控男方對女兒家暴還有婚外情，最後法院裁定離婚，她獲得女兒監護權。

薛楷莉當年被旅居日本畫家姚旭燈控敲詐，指她在1小時內，刷了日本企業家德原榮玉信用卡買120萬元的鑽錶，還拿了現金10萬日圓，原本前途一片看好的她，因為「削凱子」事件成為話題人物，後又爆出美國學歷造假，形象跌落谷底，她最後只好請辭。

而當時對她不離不器的顏冠得，最後抱得美人歸，2人於2004年結婚，婚後生下一女，而薛楷莉離開主播台後，曾接任澳亞衛視總經理，也轉戰購物台當起購物專家，靠著清晰口條和敏捷反應，屢創銷售佳績，未料，2013她和顏冠得因感情失和協議離婚，之後她更控男方對女兒家暴還有婚外情，雙方鬧得不可開交，屢次登上新聞版面，之候法院判決2人離婚，女兒監護權歸她，現46歲的薛楷莉，低調以護理師展開新人生，並和女兒搬到屏東定居。

(中時電子報)