遠東百貨(2903)旗下「遠百信義A13」將於明年1月農曆年前正式開幕，遠百總經理徐雪芳表示，遠百集團以「Refresh Your Experience煥然一心」為主軸，將遠百信義A13打造成全台唯一全客層智能商場，希望遠百信義A13正式營運後，明年業績能大大跳一步，一般來說，百貨公司營運3年可以賺錢，希望遠百信義A13能儘快賺錢。

遠百信義A13即將試營運，正式進軍全世界百貨密度最高的信義商圈，遠百以「Refresh Your Experience煥然一心」為主軸，規劃六大設計元素(啟發/個人化/貼心服務/情感鏈結/參與度/紓壓)，打造全台唯一全客層智能商場，希望讓每位顧客都能感受到專屬的個人化體驗。

科技感十足建築外觀的遠百信義A13營業面積13000坪，共有地下四層及地上十四層，繼全球第二家蘋果旗艦店在6月開幕、遠百信義A13全館引進300家廠商，超過50%為信義區獨家品牌，包括：有具收藏性樂高產品的樂高專賣店等，讓遠百信義A13未營運已成功創造眾多唯一話題。

身為全客層智能商場，遠百信義A13「智能商場」擁有遠百APP、POS機、CRM系統三大核心系統，透過三大核心系統功能的建置與提升，讓遠百信義A13更了解顧客，並提供貼心的購物體驗服務；遠百信義A13全館亦建置多組多功能互動螢幕，期待營造消費者視覺感官進而數位化服務體驗，像是設計3D互動樓層簡介、3D立體全息投影、互動式遊戲設計，小到連顧客上/下手扶梯的時間，都會透過多功能互動螢幕，即時提供訊息溝通。

遠百信義A13亦於4F打造台灣意象老街，挑高11米的設計、大稻埕劇場風格，腳下每一步宛如走入時光長廊，重現50、60年代台灣絕代風華，運用台灣文化特色與國際接軌，讓顧客也能切身感受台灣傳統文化之美。

在佔百貨業績約20%，為百貨業績重要支柱之一餐飲部分，遠百信義A13共有122個餐飲品牌進駐，其中8家全台獨家、8家百貨獨家、32家信義獨家。

遠百去年業績443億元，預估今年可超過440億元。

徐雪芳表示，遠百信義A13所有執照已在23日全部拿到，預計明天試營運時有90%品牌開始加入，明年1月農曆年前正式開幕，身在全世界百貨密度最高的信義商圈，各家百貨公司都有特色，雖然很競爭，但有競爭才有進步，遠百信義A13偏重數位服務及智慧商場，希望能成為信義區最特殊的店，一般來說，新的百貨公司一年可以增加幾十億元業績，3年左右有機會賺錢，期待遠百信義A13明年正式營運後，能帶動公司營收大大跳一步。

除遠百信義A13將於明年1月農曆年前正式營運，竹北店也將於明年底開幕。

(時報資訊)