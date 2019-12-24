藍營揭露綠營立院網軍 李俊俋：IP共用 不要胡說八道 13:512019/12/24 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委李俊俋照。 (翻攝李俊俋臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委李俊俋今日於立法院民進黨團辦公室召開記者會，有媒體問到今日藍營邱毅爆料民進黨網軍在立法院一事，李俊俋表示，立法院的IP是共用的，不要胡說八道。 新黨提名不分區立委邱毅今日上午召開記者會指控卡神楊蕙如與民進黨立委助理有關，並直指蔡英文總統競選總部決策委員會召集人洪耀福是上線。 李俊俋指出，據了解，立法院中興大樓2樓、3樓是共用IP，裡面也有許多國民黨立委辦公室。有幾分證據講幾分話，請藍營不要胡說八道，胡亂造謠。 (中時 ) #李俊俋 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 非典型韓國瑜開始彎道超車 04:092019/12/20 論壇廣場 郝龍斌批民進黨 散播仇中恐中 11:072019/12/20 政治 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 挺韓與罷韓遊行齊登場 蔡壁如：台灣可愛的地方 19:222019/12/21 政治 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 選情拉鋸 大韓黑王浩宇：蔡英文沒有穩贏！ 10:242019/12/24 政治 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 政治熱門新聞 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 - 政治 遊行景象讓他大吃一驚：預言韓國瑜未來20年 - 政治 22歲年輕人挺韓遭質疑 一句話讓同輩閉嘴 - 政治 高雄最新街頭民調 網友驚呼：不可思議！ - 政治 校園毒品零容忍遭封殺 藍委提嚴刑峻法被綠委阻攔 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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