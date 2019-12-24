民進黨立委李俊俋今日於立法院民進黨團辦公室召開記者會，有媒體問到今日藍營邱毅爆料民進黨網軍在立法院一事，李俊俋表示，立法院的IP是共用的，不要胡說八道。

新黨提名不分區立委邱毅今日上午召開記者會指控卡神楊蕙如與民進黨立委助理有關，並直指蔡英文總統競選總部決策委員會召集人洪耀福是上線。

李俊俋指出，據了解，立法院中興大樓2樓、3樓是共用IP，裡面也有許多國民黨立委辦公室。有幾分證據講幾分話，請藍營不要胡說八道，胡亂造謠。

(中時 )