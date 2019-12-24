環保署副署長沈志修（左二）、北市工務局副局長楊明祥（右二）、北市工務局衛工處長李建賢（右一）24日在迪化汙水處理廠進行揭牌儀式。（張穎齊攝）

環保署副署長沈志修（中）24日在迪化汙水處理廠頒發「產品碳足跡標籤證書」。（張穎齊攝）

北市工務局衛工處迪化汙水處理廠在今年8月獲得行政院環境保護署頒發「產品碳足跡標籤證書」，於24日上午由環保署副署長沈志修親自蒞廠頒發，讓每日處理50萬噸汙水的全國最大二級汙水處理廠「迪化汙水處理廠」，對於減緩全球暖化衝擊及減少碳排放，邁出了重要的一步。

沈志修表示，環保署自1992年起推動「環保標章」制度，至今約有4600項有效產品；2009年起推動「產品碳足跡標籤」制度，至今具有36項碳足跡標籤產品服務及4項碳足跡減量標籤產品服務。

衛工處長李建賢表示，汙水處理廠是進步城市的基本必要設施，然而削減水中汙染物的同時也伴隨著大量的能源消耗，相應的則是可觀的碳排放，為此，迪化汙水處理廠全面盤查了汙水處理流程的碳足跡，並經過台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）查證，取得了環保署頒發的碳足跡標籤，此次，迪化汙水處理廠能夠獲得此項認證，這是北市府積極推動節能減碳政策的最佳實績。

迪化汙水處理廠代操作廠商山林水公司負責人郭淑珍高興地表示，環境保護一直是全球性重要議題，該公司自參與環保產業以來，積極地提升全國汙水處理廠操作維護品質，秉持良心事業的精神，盡力回饋社會。

根據資料統計顯示，經過碳足跡盤查，迪化廠汙水處理的碳足跡排放數值為每1立方公尺340g 二氧化碳當量（CO2e），也就是迪化廠每處理1立方公尺的汙水，相當需排放340g的二氧化碳，而其碳排放主要來自於各處理階段的電力使用，占比高達87％。

衛工處表示，因此未來的減碳方向將以降低全廠電力耗用為主，初步將從處理系統、空調系統及照明系統三方面進行減碳，其中包含鼓風機風量調節、中央空調系統的維護及設定、照明調節及設置節電開關等，以期達到於下一次碳足跡盤查時減少3％碳排放量之減碳績效。

(中時 )