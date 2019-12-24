41歲的王先生因為腰痛前去腎臟科求診，雖然臨床上許多腰痛是來自肌肉骨骼，為求謹慎醫師還是安排了腹部超音波，經檢查發現，王先生左右兩側腎臟皆長了許多囊泡，根據病史、年紀、和影像診斷，他是一位體顯性多囊腎患者。

臺北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科徐萱竹主治醫師指出，多囊腎是一種跟家族遺傳性有關的腎臟疾病，其他大多數的慢性腎臟病是由於糖尿病、高血壓、高尿酸血症等所引發。

單一偶發的良性水泡在臨床上很常見，多半是因為健檢才偶然發現，原則上每年追蹤腎功能，每三年追蹤一次腎臟超音波即可，不用過份緊張焦慮。但多囊腎的病人，腎功能會逐漸惡化，通常在50-60歲左右，必須開始接受血液透析，大約佔目前臺灣洗腎人口的5%；平常可能會因為大大小小的囊泡造成有高血壓、血尿、泌尿道感染和結石、腰痛等症狀。

傳統上對於多囊腎的治療是以控制血壓為主，行低蛋白、低鹽飲食，但沒有根治的方法，囊泡體積將隨時間日漸變大，腎功能逐漸變差。現在終於有新藥發明，Tolvaptan（身舒康，Samsca 15mg），有效減緩水泡生長的速度。

徐萱竹說，這個藥品在臺灣已經上市了，以前用來治療特殊的低血鈉症，今年健保已經通過有條件的給付此藥物，這對發現病情逐漸惡化至慢性腎臟衰竭第三期，自體顯性多囊腎的患者來說，可說是一個新希望。

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(中時電子報)