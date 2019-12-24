日前許多網紅紛紛去挑戰《大X麻辣乾麵》的超辣乾麵，一家號稱史上最麻最辣的乾麵。在開始挑戰之前還要簽下切結書，以及挑戰費500元。因為真的是辣度破表，許多人因此吃鱉，不只挑戰失敗，甚至還辣到送急診。網紅為了破解麻辣挑戰，隨身攜帶冰水、牛奶等解辣飲品，但真的有幫助嗎？一般人都誤會要靠喝水解渴，其實「水」並沒有「解辣」的作用，今天將解答真正的剋辣救星是什麼。

先不管您平常吃多辣，一定都有過，在吃下辣的食物後，舌頭開始麻木、嘴巴和食道有如火燒，且臉頰和耳朵脹紅，並開始道汗，此時就必須靠吃其他東西來緩解被辣到火燒的感覺了。關於解辣，網路上流傳各式秘方，例如冰水、牛奶或咖啡等等，但究竟哪些是真的有效呢？首先應先了解為什麼在吃辣後，嘴巴會痛到發麻。

據《Hello醫生》指出，辣的關鍵就在於它的「辣椒素（Capsaicin）」，辣椒素會讓舌頭、嘴巴產生灼熱感，並且持續好幾秒。

●辣到痛：之所以辣會產生痛覺，是因為辣椒素與口腔中的痛覺受體結合，產生了化學反應。痛覺接受器它位於神經末梢，能夠偵測熱能，當局部溫度超過攝氏42°C時，這些神經細胞就會自動發出訊號，讓我們感受到溫度太燙、形成痛覺。

●辣到麻：食物太辣時，會感覺到嘴巴和舌頭會感覺麻麻的，其實是正常的現象，因人體本身的防衛機制反應，保護我們不被辛香料的辣，而感到疼痛，所以過了一下下之後，嘴巴內的感官接受器就會恢復正常了。

通常我們可能在感覺很辣的時候，都會想著喝水。但其實，辣椒素只溶於「油脂」和「酒精」，並不溶於水，也就是說，「喝水並不能解辣」，光喝水，只會讓辣椒素散佈在整個口腔，讓它和更多的疼痛接受器接觸，反而會感覺更辣。但手邊只剩開水可以選擇時，只能盡量選擇冰水或冷水，因為辣椒素會刺激神經感覺溫度升高，此時補點冰水，能夠稍微降溫緩解灼熱感。

回歸正題，既然開水不能解辣，解辣究竟該吃哪些食物？

乳製品含有油脂和一種叫做酪蛋白（Casein)的蛋白質，可以溶解辣椒素同時消除辣的灼熱感。（圖／Shutterstock）

●乳製品：乳製品含有油脂和一種叫做酪蛋白（Casein）的蛋白質，可以溶解辣椒素同時消除辣的灼熱感，（例如：冰的全脂牛奶、全脂優酪乳或冰淇淋等）解辣效果都不錯。其實這就和用洗碗精溶解碗盤上的油脂的原理一樣，牛奶可以將口腔裡的辣椒素溶解並去除。這就是網紅會拿牛奶來解辣的真正原因。

●澱粉：含澱粉的食物如米飯、麵包，或是根莖類蔬菜如馬鈴薯、地瓜等，可以幫助解辣。雖然澱粉不會像油脂那樣溶解辣椒素，但它們可以像海綿一樣吸收辣椒素，可能不會立即緩解灼熱感，但可以縮短辣作用的時間。

●糖和蜂蜜：糖和蜂蜜也可以幫助解辣，而這個道理和澱粉一樣，糖可以吸收辣椒素，縮短嘴巴裡的灼熱感時間。

●酸的食物：酸的食物如柳橙、檸檬、番茄或鳳梨等，可以中和鹼性的辣椒素，緩解辣的感覺。

酒精能溶解辣椒素，而且有一定的酒精濃度，解辣的效果才會比較好。（圖／Shutterstock）

●油：油的解辣效果就像乳脂一樣，可以溶解辣椒素，緩解辣度。所以嘴巴覺得太辣時，吃一點花生醬，或是淋上橄欖油的沙拉，都有不錯效果。

●酒精：酒可以解辣的道理，就如同油脂一樣，能溶解辣椒素，而且有一定的酒精濃度，解辣的效果才會比較好，如果是喝淡啤酒，其實沒有什麼效果。

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(中時電子報)