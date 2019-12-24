伊朗因油價調漲引發的全國示威行動已持續月餘，據消息人士透露，伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）上月已下令官員不擇手段鎮壓，導致2周內至少1,500人喪命。

路透社23日引述3名伊朗決策核心圈人士及1名官員說法報導，11月15日伊朗政府宣布調高油價，導致全國各地示威行動一發不可收拾，伊朗最高領導人哈米尼於17日晚召集高級安全官員級政府官員，要求「用盡各種手段結束抗爭行動」，他在會議上說，「伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）正在遭受危險，我命令你們，用盡一切手段結束示威。」

消息人士透露，哈米尼已經表明清楚，如果示威行動沒有立即停止，會上所有人都將負責，官員們同時也都認同，「示威人士要讓政府垮台，因此有必要立即反應。」

路透社指出，根據3名伊朗內政部官員提供的數據，自上月15日以來，2周內已有1,500人被殺，其中包含17名青少年、400名女性，當中也涵蓋軍人及警察。這項數據明顯高於國際特赦組織（Amnesty International）本月16日公布的304人，美國國務院則預估，死亡人數至少超過千人。伊朗官員說，這項數字主要是根據安全部隊、太平間、醫院及驗屍官提供的資訊彙總而成。這也是自1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）以來，德黑蘭對抗議人士的最血腥鎮壓。

(中時電子報)