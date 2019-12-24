小朋友迫不急待試穿新鞋。（劉秀芬攝）

桃園市圓夢愛心關懷協會募集了1328雙新鞋，捐贈台南市75所偏鄉學校學生作為聖誕禮物。（劉秀芬攝）

桃園市圓夢愛心關懷協會長年關懷弱勢，今年募集了1328雙新鞋捐贈台南市75所學校學生作為聖誕禮物，24日於麻豆國小舉辦捐贈典儀式，各校師生代表齊聚一堂，感謝愛心人士善行，資深演員陳淑芳也是捐贈者之一，到場與小朋友相見歡，並加碼要包場請小朋友看她5月份即將上映的電影。

已邁入第6年的送鞋活動，今年共募集了53萬餘元，由台南市教育局協助協助媒合各所需學校，再由各校老師一一為學生量運動鞋尺寸，確保每一雙鞋都是合腳。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，每年都請廠商挑選最新款式、最舒服的運動鞋，從低年級最愛的卡通運動鞋，到高年級的氣墊運動鞋都有。

活動當天，出席的小朋友興奮的試穿，童言童語感謝大家的愛心，也有小朋友腳長太快了，收到的鞋子已經有點緊，協會也馬上請老師登記，將協助更換到合較為止。

與會的教育局副局長王崑源，代表師生致贈感謝狀予圓夢愛心關懷協會等團體，也期許收到禮物的學生，能感恩惜物。捐贈者之一陳淑芳特別到場關心學童，要他們少看點電視，多看點有正面勵志的電影，而且明年5月她演出的溫情電影《孤味》上檔，包場請大家去欣賞。

(中時 )