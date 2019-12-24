罷韓遊行21日在高雄登場，隊伍中手舉超長大布條，遭國民黨總統候選人韓國瑜酸是「遮羞布」。蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔今天反嗆韓國瑜，與其用遮羞布的形容來羞辱市民，不如檢討為何有這麼多人站出來抗議落跑市長。

挺韓、罷韓遊行21日同時在高雄雙雙登場，會中罷韓隊伍手舉「光復高雄、保衛台灣」的超長大布條，網路上流傳布條下人數稀少的照片，韓國瑜在臉書分享該照並酸是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」。

小英發言人直播節目《一起吃早餐》今天邀不分區立委候選人林楚茵、新北市第五選舉區立委蘇巧慧與談。廖泰翔在會中分享上周六在凱道有林昶佐的台灣大凱旋造勢盛況，蔡英文總統不只出席力挺「前線」五位立委候選人，更撩了全場五萬觀眾，表示「你們都是我的」。

在高雄部分，則有公民團體發起的Wecare遊行，他說，許多人攜家帶眷參與，在沒有動員的情況下，現場仍舊水泄不通。他呼籲，韓國瑜與其用遮羞布的形容，來羞辱市民，不如好好檢討自己為什麼市政最後一名，讓這麼多人自發性地站出來抗議落跑市長。

為募集選舉資金，廖泰翔也提到，現在來到蔡英文總統全國各縣市的競選總部，除了拍照打卡外，捐款一百元還可以獲得「麻！我回來辣」辣米粉，讓英粉們可以回家與家人分享美味米粉，相揪明年1月11日一起去投票。

林楚茵也提到，選戰進入最後衝刺，英眼部隊也持續招募中，目前連江縣已經招募完成，其他各縣市需要年輕人的加入，呼籲為台灣投一張票，為小英守一張票！

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(中時 )