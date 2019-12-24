雙溪區長藍瑞珉（左）協調中華電信，改善雙溪區內通訊。（雙溪區公所提供／張穎齊新北傳真）

新北市雙溪區公所協調中華電信，於雙溪區長源里、泰平里等6處增設緊急通訊設備以有效擴大淡蘭古道周邊手機通訊範圍。（雙溪區公所提供／張穎齊新北傳真）

新北市雙溪區面積 146.25平方公里，轄域南北狹長且多丘陵山巒，其中長源及泰平里面積58.56平方公里，約佔總面積的40％以上，因泰平里屬台北水源特定區保護範圍，受嚴格開發管制，也保有原始的自然美景。

新北市雙溪區公所協調中華電信，於雙溪區長源里、泰平里等6處增設緊急通訊設備以有效擴大淡蘭古道周邊手機通訊範圍。（雙溪區公所提供／張穎齊新北傳真）

雙溪區公所表示，雙溪區長源及泰平里是淡蘭古道中路（暖暖為起點，經平溪十分至雙溪柑腳、泰平—到宜蘭外澳）的路徑，現由交通部及新北市政府觀光旅遊局推廣為最夯的「國家級綠道」，國內、外登山遊客絡繹不絕，因山區幅員遼闊步道支線甚多，致發生登山民眾迷路受困山區，利用手機定位求援，而無手機訊號可供緊急通聯情事。

雙溪區長藍瑞珉說，為改善山區居民及登山遊客緊急通訊，經協調中華電信增設行動通信設備以利改善當地緊急通訊需求。經中華電信評估後，於長源里、泰平里等6處增設緊急通訊設備以有效擴大淡蘭古道周邊手機通訊範圍。

中華電信行動通信分公司台北營運處總經理黃國基指出，中華電信致力於縮短城鄉差距、提昇偏鄉行動通信品質，此次結合雙溪區公所投入建設緊急通訊設備，除可滿足一般民眾緊急通話需求外，未來更可配合需求結合5G、物聯網（NBIoT）等技術來提供環境安全監測及遠距照護等多項服務。

黃國基說，中華電信公司充分展現「踏實引領台灣數位經濟，永遠走在最前面！」的企業責任精神，投入資金及設備於偏遠山區架設光纖網路及行動通訊基地台，嘉惠偏鄉民眾及登山遊客緊急通訊需求。雙溪區公所也落實新北市長侯友宜「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」三大政策，主動發現問題並協調解決，充分展現公、民合作的雙贏精神。

(中時 )