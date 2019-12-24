《港股》節前交易清淡，恆指收跌0.15％ 13:582019/12/24 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周二香港股市在聖誕節前夕僅交易半日，恆生指數終場收跌0.15%，為27864.21點。國企股(H股)收跌0.15%，為11035.98點。市場交投清淡，成交值僅達319.84億港元。 藍籌股普遍走軟，騰訊跌0.3%，港交所跌0.9%，國壽跌0.7%，舜宇跌0.45%。萬洲收漲1.1%，在藍籌股中表現最佳。科網股、5G概念股逆勢走高。 因逢聖誕節假期，港股從今日（24日）下午起休市，至周五（27日）恢復正常交易。 (時報資訊) #港股 #恆生 #國企 #H股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 【5G失業潮2】專利權關鍵 台灣產值破兆 09:482019/12/20 財經 【5G失業潮3】專頻專網綜效爆發 交通應領先 09:582019/12/20 財經 蕭乾祥專欄－資金湧入、5G加溫，衝關12,682 04:092019/12/21 財經要聞 5G手機明年銷量衝2.5億 中金：陸是全球最大市場 04:102019/12/21 全球財經 阿里港股狂漲 飆上207港元創新高 04:102019/12/21 全球財經 陸港觀盤－避險情緒降溫 港股2020年首季上看3萬點 04:102019/12/21 全球財經 周末天氣趨穩定 彭啟明：一過聖誕節又變天 22:402019/12/21 生活 全球5G用戶數飛增 台灣5G最快明年Q3上路 04:092019/12/22 財經要聞 IDC：亞太5G成長強 資安議題升溫 04:102019/12/23 產業．科技 親子共作 迎聖誕—點亮溫暖心中的燈 12:392019/12/24 生活 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 兩大巨頭漲翻！再4％...台股重回30年前輝煌 - 即時 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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