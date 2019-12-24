周二香港股市在聖誕節前夕僅交易半日，恆生指數終場收跌0.15%，為27864.21點。國企股(H股)收跌0.15%，為11035.98點。市場交投清淡，成交值僅達319.84億港元。

藍籌股普遍走軟，騰訊跌0.3%，港交所跌0.9%，國壽跌0.7%，舜宇跌0.45%。萬洲收漲1.1%，在藍籌股中表現最佳。科網股、5G概念股逆勢走高。

因逢聖誕節假期，港股從今日（24日）下午起休市，至周五（27日）恢復正常交易。

(時報資訊)