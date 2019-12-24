耶誕小鹿蛋糕180元，銷售時間即起至12月25日。（品牌提供）

夏姿集團旗下餐飲「采采食茶」(CHA CHA THE)，本季以法式風味融入在地趣味，利用在地油條、珍珠食材迸出新創意。

主廚此次設計符合時令與應景的菜色，同時融入在地食材：例如選用日本冬季鮮美的松葉蟹肉，混和水梨口感的台灣豆薯，搭配魚子醬組成微辣的開胃菜；以焗烤油條搭配傳統的法式洋蔥湯，頗有台灣油條配豆漿的趣味；還有小酒館不缺席的蒜辣炸透抽，也成為此次的熱前菜；主餐則維持采采的經典菜色，包含頂級肋眼牛排、煎烤櫻桃鴨胸、爐烤噶瑪蘭帶骨豬排與燒烤法式羊肩排（四選一）；甜點以馬斯卡彭起司融

傳統法式濃湯襯油條，頗有台灣油條配豆漿的趣味。（品牌提供）

入貝里詩奶酒，再淋上一顆顆Q彈的珍珠，為耶誕套餐畫下最濃郁有勁的結尾。

采采食茶同步推出了耶誕小鹿蛋糕，包裹在巧克力鮮奶油下的是浪漫的紅絲絨蛋糕，夾帶滑順的貝里詩奶酒香堤，小尺寸的可愛造型，也為耶誕增添甜蜜而溫暖的氣息。

珍珠貝里詩奶酒馬斯卡彭起司。（品牌提供）

耶誕套餐價格為主餐(四選一)售價加上580元，總價1260至1560元(+10%)／人，供應時間為12/21~12/31，即起接受預訂。

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主餐之一美國頂級牛肋排。（品牌提供）

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