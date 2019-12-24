台北市松江路某住商混合大樓，24日凌晨1時許發生火警，因起火的3樓商辦為筆記型電腦鋰電池倉庫，至少存放500顆鋰電池，火警發生後不時伴隨濃煙大火傳出爆炸聲響，台北市消防局10名消防員在救火過程遇上「閃燃」，8人遭嗆傷、1人腳扭傷，另1人則遭燒燙傷，所幸均無生命危險，迄今天中午9人出院，燒燙傷者因擔心感染，尚在加護病房觀察。

北市消防局凌晨1時30分左右獲報，緊鄰光華商場的中山區松江路大樓火警，出動超過100名警義消前往灌救，除雲梯車自外射水，消防員也布水線進入火場救火。

疑因該倉庫走道狹窄，高溫濃煙加上鋰電池成分引發「閃燃」現象，多名消防員不慎遭灼傷及嗆傷，10名受傷消防人員送醫治療，8人嗆傷、1人燒燙傷、1人腳扭到，均無大礙。

火勢在清晨5時30分撲滅，大火狂燒4個小時，起火原因還有待調查。消防局說，因經查鋰電池都有出廠安全認證，並非危險物品，因此業者並無罰則。被灼傷的消防員係因火場高溫，灑水灌救時被蒸汽灼傷，臉部百分之5的2度灼傷，並無大礙。

消防局指出，因火警現場存放大量鋰電池，加上空間狹窄，救援不便，除消防員受傷外，陸續救出9名及疏散17名住戶，均無受傷，火場燃燒面積約60平方公尺，起火原因仍待火場鑑識調查。

(中時 )