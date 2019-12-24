義大利歌詩達郵輪公司「歌詩達新浪漫號」24日首航台中港！中市府觀旅局副局長陳育正、彰化縣政府副縣長洪榮章等，共同歡迎港澳貴賓。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

一行人團體旅遊行程特造訪台中國家歌劇院，高興的一起拍照留念。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

義大利歌詩達郵輪公司「歌詩達新浪漫號」24日首航台中港！台中市政府觀旅局副局長陳育正、彰化縣政府副縣長洪榮章等，代表共同歡迎港澳貴賓，並辦理迎賓表演、小旅行遊程及接駁專車等服務；觀光旅遊局指出，藉此讓1400名港澳旅客甫抵台就充分感受到台中的熱情與魅力。

市長盧秀燕說，經觀旅局赴香港推廣觀光努力下，促成香港專業旅運公司開辦包船行程，平安夜迎接國際觀光郵輪「歌詩達新浪漫號(COSTA NEOROMANTICA)」首航台中，市府特別把握機會向港澳旅客宣傳「2020台灣燈會」，歡迎旅客規畫再訪行程前來台中賞遊，持續將台灣燈會行銷到國際市場，藉此提升台中觀光景點國際吸引力、爭取更多的國際郵輪赴中台灣觀光旅遊。

觀旅局指出，「歌詩達新浪漫號(COSTA NEOROMANTICA)」船長為221公尺、總噸位為5萬7000噸，容客量達1800人；這次航程由香港專業旅運包船，自12／21由香港啟程，24日停靠台中，為中台灣帶來1400名旅客及600多名船員前來觀光，包含1300名團體旅客及700名的自由行旅客。

觀旅局長林筱淇說，歌詩達新浪漫號靠泊台中港，停泊時間自早上8點至晚間6點，團體旅遊行程造訪台中彩虹眷村、國家歌劇院、草悟道、七期商圈及審計新村等中台灣知名景點賞遊購物，為地方觀光產業注入活水；市府特商請台中港務分公司開行碼頭-旅客中心接駁專車，提供國際郵輪旅客友善觀光行程，促進國際郵輪帶動遊客購物消費的經濟效益及商機。

林筱淇強調，為讓遊客認識甫入選2020年全球即將爆紅的「全球10大旅遊熱點」，該局特安排市區時尚小旅行，參觀代表在地文化藝術特色的彩虹眷村及台中國家歌劇院、審計新村、草悟道，品飲享受台中下午茶時光，隨後到中區經典名店挑選伴手禮，感受台中豐富觀光資源與風情，細細品味中台灣獨特的慢活魅力。

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(中時 )