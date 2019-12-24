中研院院士孔祥重創辦台灣人工智慧學校並擔任校長，在短短20個月內已為我國培育5000位產業AI化精英人才，並將AI技術與應用的知識快速普及到產業界，創造產值逾100億元，獲科技部頒發「一等科技專業獎章」。

科技部今（24）日舉行科技專業獎章典禮，由部長陳良基親自頒發孔祥重「一等科技專業獎章」。陳良基表示，孔院士長年協助科技部推動各項前瞻計畫，「很像永遠不會累的科技鬥士」，科技部一開始推動AI，孔院士立即呼應，整合民間力量，成立基金會，創造直接產值超過100億元，間接產值難以估計，可說是我國「AI教育領航人」。

陳良基提到，非常高興能夠頒給孔院士「一等科技專業獎章」，表彰孔院士作育AI人才，為我國產業導入AI注入強大動能，並長期指導國家科技計畫，所做出的貢獻。

科技部表示，孔祥重在2017年有感於台灣產業亟需升級轉型，在全球迎來人工智慧浪潮之際，希望產業能在這股浪潮中掌握轉型契機。因此與中研院資訊科學研究所組成研究團隊，在半年內拜訪國內各產業瞭解其需求，發現「找不到人才」是我國發展產業AI化以及推展AI產業最大的瓶頸。

孔祥重除了透過研究團隊，以顧問形式幫產業利用AI解決問題外，為了迅速且大量的培育能為國內產業所用的AI人才，更與中研院院長廖俊智，邀請國票金控魏啟林董事長共同研商，於2018年3月共同成立財團法人科技生態發展公益基金會（簡稱科生會），並邀請國內6大企業，包括台塑企業、奇美實業、英業達集團、義隆電子、聯發科技及友達光電，每家贊助企業捐款3000萬元，科生會首要任務為創造臺灣創新產業生態圈，而台灣人工智慧學校即是第1個重要專案。

科技部指出，台灣人工智慧學校除台北總校外，並設立新竹、台中及南部分校。新竹分校設於新竹科學園區，第1期招生即引起廣泛迴響，報名培訓學員背景除半導體領域外，更有來自生物技術、精密機械、電子商務及金融等產業。台中分校分別與中國醫藥大學、亞洲大學系統大學的「中亞聯大」、東海大學合作，為地方產業培育AI技術種子。南部分校設於奇美新田廠區，並與科技部南部科學園區管理局密切合作，希望能深入當地產業的需求，結合學界的力量和產業界一同打造實作平台。

科技部表示，科技專業獎章是科技部為表彰對推動科技發展具有特殊貢獻人士所設置，本次是國科會改制科技部後首次頒發，共頒給廣達電腦林百里董事長、中央研究院孔祥重院士，以及新思科技陳志寬總裁等3位先生，為配合獲獎人時間，第2場頒獎典禮於24日舉行。

科技部希望透過本獎章的頒發，激勵更多優秀科技人才積極貢獻心力，讓台灣的科技實力持續在國際間發光發熱。

(旺報 )