尼泊爾警方在一次大規模打擊外國人犯罪行動中，拘留122名中國人。這次行動專門針對持觀光簽證入境的外國人，是尼泊爾類似行動歷來最大規模的一次。

尼泊爾首都加德滿都警局局長蘇貝迪（Uttam Subedi）今天表示，122名中國男性及女性在昨天的突襲搜查中被圍捕，警方事前獲報他們涉嫌可疑活動。

蘇貝迪說，這些中國公民涉嫌網路犯罪及駭入尼泊爾的銀行提款機。中國大使館官員尚未對此案置評。

(中央社)