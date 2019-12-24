勞動局長賴香伶表示，擴大保護將承攬和雇用關係都包在一起來，才是給外送員最大的保障。（游念育攝）

外送員送餐意外接連發生，引發各界輿論，北市府上月提出「台北市外送平台業者管理自治條例草案」，法規委員會今針對該自治條例進行審議，條文共計20條，其中，第4條第2項，外送員「服務期間外發生事故」是否理賠引發爭議，經過討論後，拍板通過「不得排除外送服務期間以外發生事故之理賠」，其他尚未審議條文另擇期再審。

外送平台行業興起，為保障外送員的權益，北市訂定自治條例，但新型態行業，讓法規制定面臨挑戰，審議過程中，議員王浩指出，外送員與平台業者的關係究竟是「承攬」還是「雇用」會影響投保的限制，要給他們最多的保障，但卻無法確定他們之間的關係。

勞動局長賴香伶表示，「雇用關係」會有上下班時間和工作場所及無過失責任的規範，但「承攬」的觀念，工作職場和工作時段皆無法確定，目前會採商業保險的方式，課與業者買全時段的保險。

議員徐弘庭則指出，從日本的外送平台條例的經驗來看，日本規範外送員每天接單的數量，因大部分外送員都是在趕單拚獎金，才會發生意外，如果去限制接單數，意外就不會頻頻發生。

賴香伶提到，外界質疑，外送員會不會利用機會故意理賠，但再去限縮法條，對這個行業是沒有保障的，該法剛起步，外送員和平台契約也在調整當中，擴大保護將承攬和雇用關係都包在一起來，才是給外送員最大的保障。

此外，賴稱，意外險就是要保障最細節的，無論是否為交通事故，採用最寬鬆的法律，不管上下班或休息，外送員型態一直都在外面工作，保護方式要取得最大的範圍，保費也不會更貴。

記者追問投保的方式業者會不會有反彈，賴指出，目前也沒有法規和更好的方式解決，所以提出的條例是否過於保護外送員或太嚴苛，會去看推出後的實施狀況，應該要改變傳統上勞雇責任分擔的觀念。

(中時 )