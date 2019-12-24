趙少康再加碼，讓尹乃菁驚呆。(摘自Yahoo TV 一起看的Youtube網頁)

選戰倒數17天，國民黨總統候選人韓國瑜的民調落後總統蔡英文的差距越來越大，對此，資深媒體人趙少康日前曾表示，如果韓國瑜輸30％就請2萬份雞排！沒想到，趙少康今日又再加碼，如果韓真的輸超過30個百分點，他改請3萬份雞排，此舉讓他的搭檔尹乃菁一時愣住，驚呼又加一萬份了呀！

趙少康今在Yahoo TV 《鄉民來衝康》政論節目再度表示，某民調公布韓蔡兩人差距來到32.4個百分點，如果真的結果是這樣，他不請2萬份雞排，改請3萬份雞排！此時，一旁的尹乃菁整個愣住，驚呼，大喊又加一萬份了呀！

趙少康表示，因為這份民調已經毀了，已經是極端不準了，他也指不分區和區域立委的民調已經失真，因為韓喊出蓋牌後，很多人說總統可能會受影響，但立委不會，怎麼可能，立委一定也會受到影響，受訪者都會亂答嗎！所以他才會說整個民調都已經不準，無法測出真實的情況！

(中時電子報)