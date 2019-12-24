新竹市立動物園28日重新開幕，市府貼心規畫兩條城市微旅行步行路線，要讓民眾暢遊動物園、吃遍舊城區美食。（陳育賢攝）

新竹市立動物園28日重新開幕，市府貼心規畫兩條城市微旅行步行路線，分別是綠線「動物園我來了」和橘線「城隍爺我餓了」，要讓民眾一出新竹火車站就可以直接跟著「期間限定」的路面地貼，暢遊動物園、吃遍舊城區美食。

市長林智堅表示，新竹市的巷弄內有許多的古蹟、美食和小吃，透過這兩條觀光導引線，只要一下火車站，就可沿著地貼走到動物園、或來場舊城美食之旅，讓大家不必煩惱行程規畫、不用再倚賴Google Map、也不用擔心下個路口不知道要左轉還是右轉。

林智堅指出，橘色路線的「城隍爺我餓了」是參考美國波士頓Freedom Trail（波士頓紅線）規畫，透過步行方式，帶旅客認識新竹市的古蹟與美食。從火車站前出發，沿途經過護城河畔、東門城、新竹州廳、新竹市立美術館、東門市場、大同108，最後抵達美食小吃聚集的城隍廟，沿著這條「城隍爺我餓了」路線，可以一邊吃美食，一邊欣賞新竹市的舊城風貌。

綠色路線「動物園我來了」，則從火車站前一路導引到新竹公園，邀請大家來參加「新竹市立動物園Reborn」活動，提供來訪的遊客最明確方便的旅遊動線。

交通處長倪茂榮表示，動物園重新開幕的首個周六、日，預計將有數萬人潮來訪，市府鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具再步行前往，一方面可減少交通擁塞時間，一方面也更能親自體驗城市魅力。

交通處並鼓勵民眾利用「3鐵1接駁」大眾運輸，透過台鐵、高鐵、Youbike鐵馬和4條接駁車路線，來場年終新竹小旅行。

(中時 )