明基材(8215)今年第3季受到面板廠調降產能利用率，加上面板報價崩跌，偏光片供需吃緊狀況已經趨緩，獲利表現不若前幾季；第4季面板客戶稼動率持續低迷，且處於淡季，法人認為，使得偏光片需求下降，不利報價及獲利提升。

明基材今年第3季營收35.26億元，維持高檔表現，也是連續6季維持在30億元以上。但由於面板庫存偏高，下游電視廠進行庫存調整，電視偏光片比重下降，ASP下滑，另外，日圓升值，也影響毛利率表現，單季稅後淨利0.69億元，分別季減2成及年減3成，每股稅後盈餘0.21元，不如法人先前預期。

第4季雖然面板報價止跌，但面板產稼動率偏低，也不利於偏光片的稼動率，而面板價格滑落，加上大陸新的超寬幅偏光片產能將開出，對之前大陸面板廠新產能投入後，造成偏光片產能吃緊，供需狀況已經出現反轉，將壓抑明基材獲利提升。

展望2020年，法人認為，從2018年以來大陸高世代面板廠新產能開出，由往年的供過於求情形轉變成供給緊俏，但因LCD面板報價跌破現金成本，導致面板廠調降稼動率及將LCD產能轉為OLED，減輕價格壓力，但也造成偏光片需求下降，偏光片大好光景暫告一段落。

明基材在偏光片以外業務，仍是持續成長，其中，以醫療業務較為顯著，矽水膠隱形眼鏡、痘痘貼等消費性產品在大陸成長快速，矽水膠隱形眼鏡雙11單日創下營收成長翻倍，該部分2020年仍可呈現高成長態勢；此外，併購的聯和醫療器材業務，法人估計明年醫療業務營收占比可由今年10％左右，提高到12％以上。

(時報資訊)