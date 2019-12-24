記憶體大廠旺宏(2337)董事會通過資本支出預算87億元，主要擴充3D NAND研發機器及廠務系統；同業華邦電(2344)也預計先在中科廠進行新製程研發，預計投入共逾16億元。

旺宏23日董事會通過資本支出預算，預計投資金額新台幣87億元，規劃明年第1季起陸續投資3D NAND研發相關設備；資金來源以自有資金及銀行融資為主。

在3D NAND研發進度方面，旺宏預計明年下半年量產48層3D NAND Flash，屆時遊戲機大客戶可望採用，並將於2021年量產96層3D NAND，於2022年量產192層3D NAND。

旺宏並看好明年快閃記憶體市況，預期儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與編碼型快閃記憶體（NORFlash）產品，明年都有漲價空間。公司也看好5G應用市場，不僅華為（Huawei）產品用旺宏的NOR Flash產品，全球8成的5G基地台供應商也都是旺宏的客戶，預期明、後年將會是出貨高峰。

另外，記憶體大廠華邦電子23日董事會核准資本支出預算，金額約4.96億元，將用於投入中科12吋廠新製程研發設備等，加上10月25已通過的擴產資本支出11.88億元，共將在中科廠投入逾16.8億元資本支出，預計自今年第4季起陸續投資。

華邦電子中科廠營運效率明顯提升，公司改變原先規畫，華邦電高雄新廠預計延至2022年1月裝機。在中科廠先進行下世代新製程研發，新產能預計明年第2、3季開出。

華邦事長焦佑鈞日前表示，內部原先認為台中廠沒有空間建置機台，進行25奈米至20奈米新世代製程良率提升，但在員工努力下，生產力提升，目前計畫在台中廠進行新世代製程良率提升，再移轉至高雄廠，將有助成本下降很多。

(時報資訊)