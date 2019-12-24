陶瓷基板廠同欣電（6271）受惠CMOS影像感測器元件（CIS）需求暢旺，第四季及明年營運成長動能看旺，今日股價開高後震盪走揚，最高上漲2.45％至146.5元。終場上漲2.1％、收於146元，收盤價創2017年12月以來2年新高。

同欣電2019年11月自結合併營收7.02億元，較10月7.01億元小增0.23％、較去年同期6.37億元成長達10.31％，站上近13月高點。累計1～11月合併營收67.48億元，較去年同期68.4億元小減1.34％，衰退幅度較前10月2.54％縮減。

觀察同欣電11月四大產品線概況，高頻無線通訊（RF）模組0.49億元，月增10.34％、年增達1.31倍。混合積體電路模組1.96億元，月增4.08％、年增57.99％。影像產品2.42億元，雖月減5.38％、但年增8.25％。陶瓷電路板2.04億元，月增1.48％、但年減19.18％。

同欣電總經理呂紹萍日前法說時指出，受惠影像產品需求顯著提升，高頻無線通訊模組及光纖模組需求穩健成長，預期第四季營收估季增個位數百分比，毛利率亦可望較第三季改善，預期可盡快回到25～30％的目標區間。

展望明年，呂紹萍預期影像產品需求將顯著轉強，混合積體電路模組受惠新產品導入，可望與高頻無線通訊模組同步穩健成長，陶瓷基板亦有望持穩向上，對同欣電明年營運展望樂觀，希望營收能繳出一定程度成長，接近並挑戰突破2014年的新高紀錄。

投顧法人認為，隨著毛利率較高的影像產品需求顯著轉強，可望帶動同欣電第四季營收「雙升」個位數百分比，配合產品組合轉佳，毛利率可望回升至25～30％區間。同時，看好同欣電明年營收有望成長15％，獲利挑戰回升至2014年以來的5年高點。

(時報資訊)