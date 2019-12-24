主餐之一：鱈魚時蔬三明治 X 聖誕隕石 X 洛神玫瑰花茶。（品牌提供）

全台唯一、東區限定的「Vivienne Westwood Cafe」，今年也推出耶誕暨新年套餐，套餐可自由搭配，只要親民價599元，即起販售至2020年1月19日，輕鬆品嚐精品級好滋味。

主餐1. 鱈魚時蔬三明治 X 聖誕隕石 X 洛神玫瑰花茶：

主餐之一：時蔬烘蛋巧巴達 X 聖誕隕石 X 洛神玫瑰花茶。（品牌提供）

一反以往耶誕大餐負擔感較重的形象，這次Vivienne Westwood Cafe主廚，以健康的鱈魚為主角，搭配新鮮時蔬等配料，製成豐富的特製三明治；而一旁的「聖誕隕石」，則為巧克力球堆疊成塔，再撒上如雪般的糖霜，就像落地的成堆隕石般，搭配特選的有機玫瑰花茶平衡甜度。

主餐2. 時蔬烘蛋巧巴達 X 聖誕隕石 X 洛神玫瑰花茶：

主餐之一：新鮮鮭魚可頌 X法芙娜棉花糖吐司 X熱提拉米蘇鮮奶茶。（品牌提供）

以炙熱的鑄鐵鍋先淋上打發過的蛋液，擺上特製炒料，再利用高溫塑形，使得外表呈現金黃的蓬鬆感，而湯匙一舀下，則是鬆軟的內在混著溫熱的蛋液，與一旁的巧巴達趁熱食用，讓主廚的愛心從喉頭溫暖你的脾胃。

主餐3. 燻鮭魚酪梨可頌 X法芙娜棉花糖吐司 X 提拉米蘇鮮奶茶：

當煙燻鮭魚遇上主廚特製酪梨醬，一口咬下酥脆的可頌外皮融合豐富餡料，帶著鮭魚的鮮香；而一旁的法芙娜棉花糖吐司也不惶多讓，以純度73%的可可夾心、吐司及棉花糖，一起經過高溫烘烤，揉合可可的香氣與棉花糖的甜，濕潤再配上清爽的水果，非常適合甜點控。而搭配的熱提拉米蘇鮮奶茶，以馬斯卡彭起司加上卡魯哇咖啡酒調和，讓濃郁又感更強烈，最後加上土星環標誌,，非常有Vivienne Westwood的風格。

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(中時 )