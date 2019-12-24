韓國瑜日前抱起嬰兒合照，未料嬰兒卻當場大哭，韓則親吻女嬰的頭安撫，此舉卻引來風波。對此，女嬰父親發出4點聲明，強調不是韓粉，也沒有不同意韓市長抱女兒。

至於醫生江冠宇臉書po出 韓國瑜親吻女嬰和感染皰疹的嬰兒照片並列，宣稱是自己是傳遞衛教，拒絕道歉。

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(中時電子報)