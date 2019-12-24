國民黨總統候選人韓國瑜日前抱嬰拍照，未料，嬰兒大哭後韓還親吻嬰兒引發爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，總統蔡英文也曾親吻小男童，卻不見當時有「衛教大隊」，出面呼籲「不宜」。他感嘆表示，曾幾何時，雙標已成台灣日常。他也提及近日韓國瑜「人偶」被毆打等事，轟「蔡總統有看到台灣正在仇恨嗎？」

黃暐瀚在臉書指出，曾幾何時，雙標已經變成了台灣的日常。韓國瑜見彭政閔，送簽名球，網友批「噁心，你以為你是誰」？蔡英文見陳偉殷也送「蔡英文」簽名球，卻不見球迷憤怒，「怎麼會這樣呢？」

此外，黃暐瀚認為，當韓國瑜的「人偶」在街頭被毆打，當罷韓遊行隊伍，出現一些污辱字句跟裝置藝術，當台灣越來越多網友，指控文寫的言之鑿鑿，事後才發現人根本不在現場，簡直神烏龍的時候，「多希望，台灣還有總統」。

黃暐瀚說蔡是「參選人」，要想盡辦法贏過對手，但她也是「現任總統」，眼看台灣現在這麼亂，這麼對立，這麼各說各話，這麼沒有是非。總統是不是該出來說說話，讓國人，能夠安心？

黃說過去凡事都喊馬英九，南部淹水，馬英九下台！重大意外，馬英九下台！外交斷交，馬英九下台！什麼都關馬英九的事，什麼都要馬英九負責。那現在呢？蔡有看到台灣正在仇恨嗎？「希望我們的總統，能撐起自己的高度，團結台灣，這樣的台灣，才真的能贏」。

(中時電子報)