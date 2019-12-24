Gogoro苗栗頭份自強和新竹東勝兩大門市已於 12/21 開幕，目前為止全台已達 125 個服務據點，佈滿全台各個縣市，提供全台消費者完整銷售與維修保養服務。展望2020年，Gogoro 也持續加速拓展服務範圍，預計再設立 60 多個服務據點，期盼再提升近六成的維修保養服務能量。此外，智慧雙輪推廣站從五月份上線以來已有近千家機車行表達加入意願，將於 2020年1月15日舉辦對外說明會，協助傳統機車行轉型，攜手共同帶動電動機車產業發展。

Gogoro 服務據點今年成功前進澎湖、苗栗、基隆、東勢、沙鹿、鹿港、草屯、東港、羅東、台東等地，插旗全台各個縣市。2020年拓點計畫將著重在加速設立服務中心，以大幅舒緩各地的智慧雙輪維修保養服務需求，Gogoro 資深行銷總監陳彥揚對此表示：「隨著不斷增加的 Gogoro 車主數，Gogoro 也加緊腳步規劃通路策略的佈局，於2020年大幅拓展服務中心以提供車主完善維修保養服務。另一方面，也積極推動智慧雙輪推廣站，讓傳統車行也有機會加入電動機車推廣行列，更協助 Gogoro 創造與消費者的多元接觸點，提升品牌與產品溝通的廣度。」

除了持續拓展加盟店以外，Gogoro 也成立智慧雙輪推廣站，使用更低的門檻讓全台機車行有機會於自家車行推廣電動機車，Gogoro 將提供基礎輔銷物及教育訓練，機車行毋須負擔產品庫存壓力，目前已有近千家機車行表達加入意願，並將於 1/15 舉辦說明會，邀請全台機車行老闆踴躍參與。同時，Gogoro 也積極配合工業局機車行轉型課程，提供專業講師以及豐富的課程設計，讓傳統車行技師有機會可學習電動機車維修技術，於既有車行執行簡易維修服務或開立電動機車門市，目前已完成 20 堂課程以及協助 600 多位學員完成訓練，明年也將持續協助政府開設第二階段轉型課程，加速產業油電轉換。

(中時電子報)