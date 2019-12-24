東區商圈再傳收店，進駐才兩年的知名手搖飲料「Sharetea歇腳亭」宣布，忠孝東路的三角窗旗艦店店面營業到12月28日，將轉戰到巷內，東區大馬路恐更顯冷清。房市專家Sway對此感嘆，東區養不起一家網美手搖飲店？業者砸大錢只為了營業兩年就閃人？狠批「這是台北市的可悲，也是官僚文化的迂腐，更是高房價的下場，台北窮得只剩下昂貴的空屋。」

全球擁有超過500家門市的「Sharetea歇腳亭」東區旗艦店兩年盛大開幕，該店網美風格吸引了不少年輕族群打卡拍照。不過，該店在本月13日在臉書粉絲團公布，因租約即將到期，忠孝東路的店面只營業到12月28日，新店店址之後會另行公告。

對此，Sway在臉書發文痛批「台北市很丟臉」，國家的門面竟然只剩高價空屋，而台北市政府不碰，中央政府不碰，其他縣市都還在炒房。

他說，就法律與市場面而言，東區那些貪婪的房東並沒有錯，炒房、炒店面、養店面不偷不搶，就算搞到整個東區都是鬼城，也沒有法律問題。但如果政府不出手干預，這條街將沒有遊客、沒有生意、沒有商機，大家經過只好裝作台北市沒有這條蚊子街，出捷運站就只要去SOGO就好，不要多走一步，就不會發現這條街的蕭條。

不過，業者表示，事情並沒有外界說得那麼複雜。聯合報引述Sharetea說法指出，店租並未漲價，純粹是房東不續約，要收回店面而已，他們已經找好新店面，就在東區巷弄內，將以全新的風格開幕。

(中時電子報)