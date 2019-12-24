流感疫情連續四周升溫，上周急診類流感就診人次突破10萬，其中共55例病發重症，創下入秋以來人數最多紀錄，因就診比例達到11.8％，已經超過流行閾值11.5％，疾管署宣布正式進入流感流行期。國民黨立委林奕華和李彥秀今天則痛批流感疫苗施打效率太差，導致學生感染流感疫情嚴重，其中北市國小生最多，近萬家庭受影響。

根據教育部資料顯示，截至本月初，全國已有522班次停班，共有1940位學生感染。其中以國小最為嚴重，台北市也因為學生較多，過半染流感的國小生都是台北市學生，計有近萬家庭受影響。

國民黨立委林奕華指出，今年流感疫情嚴重，學生從11月15日分批接種，但是直到本月初，全國停班次552，1940位學生確定感染，國小佔總停班數77％，感染數則佔67％。56％的停班國小發生在台北市，以及51％的國小感染人數為台北市學生。

疾管署監測資料則顯示，國內上周 (12月15日至12月21日)門急診類流感就診達 10萬442人次，較前周增加7.6％；急診類流感就診病例百分比為11.8％，超過流行閾值11.5％，進入流行期。

上週新增55例流感併發重症病例，以感染A型H1N1為多。年紀最小三個月大北部男嬰 目前都還在住院觀察，發病時有類流感症狀後來病發腦炎。近期社區流行病毒型別以A型H1N1為主，與今年四價流感疫苗吻合。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年冬季流感比去年提早2周，十二月下旬進入流行期也並非非常態，我們和日本病毒相似，Ａ型為主，日本即將進入流行高峰。重症是入秋以來最多，除了老年宇幼兒外也會攻擊中壯年，五十至六十四歲年齡共有20個，輕襲對象是中壯年，殺傷力很強。

(中時 )