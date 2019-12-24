台灣彩券總經理蔡國基自107年元月一日上任以來，已經見了42位億元中獎人，蔡國基描述近期見過二位高額中獎人，雖然臉型不同，然都有共同特色─「耳垂厚、鼻高」。若有這特色的民眾可以多去買公益彩券，說不定就是公益彩券得獎人。

蔡國基表示，10月18日大樂透頭獎7.7億元由台中市西屯區的「好運到彩券行」，這位中獎人 男、已婚、年紀約50歲至59歲，有耳垂、鼻高 長形臉。這位中獎人表示，他買彩券已10年，每次都買100元至500元。之前中獎紀錄，買彩券「五三九」只中50元，至於買刮刮樂最高曾中5千元。

這位中獎人這次買大樂透前先買刮刮樂先中300元，再用100元買大樂透，結果中大獎。這位中 獎人告訴蔡國基說，他最常買的大樂透、威力彩與今彩539，每次買約500元到100元。這位中獎人得獎之後，包給投注站68萬元紅包外，已捐500萬元給慈善單位，這位中獎人獎金運用方式是買不動產及利變型保單等。 蔡國基表示，另一個在今年10月25日開出大樂透頭獎一億元，由彰化縣永靖鄉立偉投注站開出，中獎人也是已婚男性，年齡約40到49歲，方形臉、高鼻、耳垂厚、眼睛長、雙眼皮。他是和太太帶小孩去上課時路過投注站時，下車去買兩注大樂透，第一注自選、第二住電腦選號，中獎的是第二注。這位中獎人也是經常買，每個月幾乎都買二次。

這位中獎人告訴蔡國基大中大獎的感言是「認真生活 心存善念」。在得獎之後，這位中獎人除了給投注站大紅包之後，扣除稅款之後，將超過10％獎金捐給慈善機構。

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