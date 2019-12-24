「哎啊，好痛呀！這樣折磨我，不如死了算了！」78歲的老爸病懨懨地斜躺在沙發上，哀嚎許久。媳婦忍不住偷偷拉住先生嘀咕：「老爸先前不是帶兵的將官嗎？怎麼長起疱疹就唉唉叫呢？」

讓沙場硬漢也吃不消的帶狀疱疹，就是民間俗稱的「風蛇」、「皮蛇」或「腰纏蛇」，與水痘一樣都是由Varicella-Zoster病毒感染或活化引起。也就是說，患者在幼年或年輕時感染這種病毒，皮膚出現了水痘症狀，痊癒後病毒潛伏在脊髓神經節內，當身體免疫力降低時，病毒再伺機活化、增生，然後隨週邊感覺神經蔓延往皮膚表面擴散，形成蛇樣纏身的帶狀疱疹。

台大醫院皮膚部主治醫師蔡呈芳指出，多數患者在發病時，是先在身體一側靠近胸椎或腰椎部位出現刺痛感，一般幾天後浮現丘疹，再逐漸成為一團團沿著神經節分布的水泡，讓人又癢又痛，但有時會痛到2～3個月才發疹，發疹持續約1週，之後水泡化膿，接著結痂剝落。

但別以為痂皮脫落，惡夢必然解除。帶狀疱疹最常見、也最擾人的後遺症，便是可能引起長達數月，甚至數年的患部持續性或間歇性疼痛，且這種痛不是普通的皮膚或肌肉痛，而是痛徹心扉的神經痛；病人常因疼痛而導致心情不佳、不敢活動、失眠倦怠、憂鬱厭世等，或連衣服碰到都痛，嚴重影響生活品質。

至於帶狀疱疹後神經痛的發生率、嚴重程度與持續時間常隨年齡而增加，像是60歲以上的銀髮族若得到帶狀疱疹，出現疱疹後神經痛的比例高達5成以上。另外，免疫力低下的癌症化療患者，以及罹患愛滋病或紅斑性狼瘡、糖尿病者，不僅較易出現帶狀疱疹，且發病後產生慢性神經痛等嚴重後遺症的比例也較高。

而除疱疹後神經痛外，臨床上也曾發現有患者的疱疹病毒侵犯到眼角膜，進而造成失明後遺症；或是侵犯聽覺神經造成失聰；也有人損及薦腸關節，造成大小便失禁；也有侵犯到橫膈膜，造成打嗝不止。

更惱人的是得過帶狀疱疹後並不見得能終身免疫，當人體免疫力低下時，還是有可能再度復發，因此預防更顯重要。蔡呈芳指出，曾經感染水痘的人就有機會發生帶狀疱疹，預防之道在於維持良好免疫功能，他提醒大家，平時宜作息正常，睡眠充足，均衡攝取各種營養素，並適度安排運動與休閒活動舒解壓力。

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(中時電子報)