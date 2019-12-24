勞動基金截至10月為止已大賺逾3千800億，負責操盤的勞動基金運用局表示，近幾年的國際經濟依靠貨幣政策，預估明年會變成「財政擴張政策」為主導的政策，「明年是值得期待的一年」。

勞動基金運用局局長蔡豐清表示，據國際組織統計，過去十年全球平均經濟成長率為3.45％，今年是3％，明年則預估是3.47％，「明年是復甦的一年」，我國主計總處預測經濟成長率也比今年好，「明年是值得期待的一年」。

蔡豐清說，過去半年內主要國家降了37次利率，希望藉由貨幣政策刺激經濟成長，但效果有限，包括美國聯準會也暗示明年不會再調降利率，而如日本已表明明年將投入1210億美金的經費、民間也將投入1200億美金用來加速災後重建，包括韓國、泰國等也有相關措施，他也說，包括德國等國家明年也可能會採取財政擴張措施。

蔡豐清也說，明年我國經濟情勢除了受到美中貿易戰的轉單刺激外，還有2年前推出的前瞻基礎建設、5G供應鏈等都會刺激我國產業，包括如工具機、陸運、空運、海運等景氣循環類型產業及如家具、汽車、旅館等非必須性消費品等都會受益。

(中時 )