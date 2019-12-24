針對網路民調，傅崐萁陣營表示，尊重任何基於民意的科學調查，但網路調查數據多來源不明，因此無從評論。（傅崐萁服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

國民黨花蓮立委候選人黃啟嘉今早召開記者會，駁斥坊間民調與自己支持度低謠言。黃提出11月由世新執行民調與近期雅虎網路民調為例，指出3位主要候選人的支持度都在伯仲之間，「3腳督」中與蕭美琴和傅崐萁差距不到1％。傅崐萁陣營則表示，對於來路不明網路數據不予置評。

對於11月時某民調指出黃啟嘉支持度僅14.1％，大幅落後傅崐萁達20％，坊間也盛傳黃啟嘉選假的。黃大笑表示，這類民調經特意操作，同一民調甚至還在深藍票倉的花蓮得出總統選情綠營領先4％的荒謬數據，根本毫無參考性。

黃啟嘉拿出11月15日傅崐萁尚未宣布參選時委託世新民調機構所做調查，指出藍綠對決他勝出蕭美琴9％，若把傅崐萁納入考量，自己仍能獲得20.8％支持度，僅僅落後傅崐萁7個百分點，仍在預估差距當中。

黃啟嘉還說，瀏覽近期雅虎網路民調，己方支持度高達29.8％，與傅崐萁、蕭美琴差距僅0.4％、1.1％，且網路調查不可能被特定陣營操弄，隨時都在更新進展，自己倒吃甘蔗後來居上，支持度仍在攀高。

針對網路民調數據，韓國瑜與傅崐萁聯合競選總部表示，絕對尊重任何依據民意調查原則所產生的科學民調，但網路民調對於填寫人資訊、戶籍、年齡與學歷等資料無法掌控，民意來路不明、毫無根據，無法評論其可性度。

(中時 )