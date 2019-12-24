新北市政府在瑞芳區的「水湳洞，別有洞天」活動原已於11月底結束，但因民眾反應太熱烈，漁港決定將「日常攝影展」及「導覽展板」在漁港持續加碼展出。（新北市漁業處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市政府在瑞芳區的「水湳洞，別有洞天」活動原已於11月底結束，但因民眾反應太熱烈，漁港決定將「日常攝影展」及「導覽展板」在漁港持續加碼展出。（新北市漁業處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市政府在瑞芳區的「水湳洞，別有洞天」活動原已於11月底結束，但因民眾反應太熱烈，漁港決定將「日常攝影展」及「導覽展板」在漁港持續加碼展出，並使民眾可以透過展板，來進一步了解水湳洞漁業及海洋的知識，新北市政府及漁港力邀民眾到水湳洞漁港，深度體驗漁港之美。

市府漁業處表示，為發展在地漁港的轉型，府方挑選歷史悠久的水湳洞漁港，並以「洞」的圓形光蘊概念打造漁港光景及一系列海洋工作坊活動，規劃「漁港光景」、「海味體驗」、「漁港日常展」、「海洋講座」、「漁港散步」、「漁船導覽」等6大主題，並成立粉絲專頁「水湳洞別有洞天」為活動大力宣傳，更結合十三層遺址點燈活動，在漁港陸、水域打造漁港燈光，串聯十三層遺址光雕互相輝映，使來港民眾可以一覽山、海光景。

市府漁業處指出，活動用生動的互動對話帶領民眾融入漁港，雖然在11月底結束了，但為讓來不及參與的民眾，也能一併深入了解，活動相關攝影展及導覽展板將在漁港內持續展出，讓來港民眾可透過展板解說，了解水湳洞漁港歷史及海洋知識。

新北市漁業處表示，新北漁港美麗且多元，這次市府舉辦「水湳洞，別有洞天」的活動，將漁港策劃成親海第一線的展覽場所，透過漁港拉近人們生活與海的距離，進而思考如何保護這片孕育我們的海洋。

新北市政府在瑞芳區的「水湳洞，別有洞天」活動原已於11月底結束，但因民眾反應太熱烈，漁港決定將「日常攝影展」及「導覽展板」在漁港持續加碼展出。（新北市漁業處提供／吳康瑋新北傳真）

(中時 )