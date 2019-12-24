為對抗華為，同時淡化高通影響力，中國手機業者與聯發科密謀了一場5G風暴，通過天璣1000以及未來的系列5G晶片，要徹底改變不只中國，甚至全球通訊產業版圖。

但從4G時代開始，高通的性能領導地位不斷鬆動，蘋果A系列晶片就像高牆般，擋在高通面前，而華為的麒麟晶片則依恃著ARM（安謀）標準架構改善及華為資本優勢不斷逼近。。

搶攻5G 聯發科準備好了

到了5G世代，在美中貿易戰雲之下，高通更處於尷尬位置，再加上華為因遭受制裁導致出口大幅萎縮，轉而攻占中國本土市場，對OPPO、vivo等中國一線大廠造成龐大壓力，而聯發科也就肩負起解救這些業者的關鍵任務。

過去曾多次挑戰高階市場，可惜都不是很成功的聯發科，抓住這個趨勢，推出了天璣1000這款幾乎全部規格都恰如其分的正統旗艦級產品，未來也會劃分出不同階級的產品定位，提供給有不同需求的客戶。

聯發科執行長蔡力行表示，天璣1000的使命相當重大，要在5G世代帶領聯發科開拓市場，同時還要能領跑市場對手，不僅只滿足於通訊標準改朝換代帶來的額外紅利，而是一開始就瞄準更高附加價值的旗艦級手機方案市場。

華為就比較尷尬，由於天璣1000的性能已超越華為本家的麒麟晶片，為了避免威脅麒麟晶片的生存空間，供應鏈業者認為應不會採用最高階的天璣1000，而是等待後續的低規版，壓低成本，以衝刺中國市占。

價格優勢強 把高通比下去

至於在價格方面，聯發科方面表示，雖然不方便具體說明價格區間，但即便是最高階版本，也會比此前媒體傳言的70美元更低。

高通在聯發科發表會後不久，也於12月初在美國夏威夷發表其新一代驍龍手機晶片產品，分別是針對旗艦等級手機的驍龍865，以及針對中高階的驍龍765。

值得注意的是，驍龍865的多核與人工智慧運算性能與天璣1000幾乎一致，但最大差別在於其基頻並未整合到SoC（系統單晶片）中，而是獨立的模組，且根據供應鏈訊息，驍龍865的出貨價恐高出天璣1000一倍以上。

在聯發科的壓力下，高通下一代5G手機晶片，已提早到12月交貨，但首批還是供應給三星等大客戶，其他客戶無法拿到足夠的量。因此，以中國為主的一線手機廠，為搶第1波5G旗艦市場，幾乎都已向聯發科下單。

(中時電子報)