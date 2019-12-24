雞蛋是營養素的重要來源，成人一天到底能吃幾顆蛋？蛋黃要不要吃？一直備受關注，尤其心血管疾病高危險群，因為怕膽固醇甚至不敢吃蛋，根據美國心臟協會（AHA）近日發表的飲食膽固醇和心血管風險科學建議，健康成人每天最多吃一顆完整的雞蛋最剛好。

一日三餐的膽固醇要控制到什麼程度？特別是民眾常常糾結的雞蛋和乳製品，美國心臟協會的科學建議指出，整體而言，雞蛋的攝入與心血管疾病風險並沒有顯著相關性，但考慮到蛋黃的膽固醇含量較高，因此建議健康成人每天最多吃一個完整的雞蛋，或膽固醇等量的食物，約85克的蝦。

不過美國心臟協會也提醒，血脂異常的患者，特別是同時患有糖尿病或有心力衰竭的患者，更應謹慎食用含膽固醇的食物。對於年紀較大的人，但其他食物攝取較少的人，考慮到雞蛋的營養價值、對心臟有益的大前提下，若膽固醇正常，每天最多可吃到2顆雞蛋。

至於過去這方面的研究，為何每次結果不盡相同，心臟協會解釋，大多觀察性研究，主要是根據調查問卷來收集數據，或多或少都無法全完準確。建議適量攝取有益心臟健康的飲食，包含蔬菜、水果、全穀類、低脂乳製品、家禽、魚、豆類、植物油和堅果；此外也要限制鹽、紅肉和加工肉類、精製碳水化合物和添加糖，這樣才能有效控制膽固醇。

(中時電子報)