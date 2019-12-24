法務部今天上午舉行記者會，指稱總統候選人韓國瑜妻舅李明哲日前替立委候選站台時表示聽說下週三將通過「吸毒無罪法案」一事是不實消息；李明哲表示，毒品對於任何人都應該是零容忍，年輕的家長都非常擔心，希望校園裡面根本不能夠有毒品，所有會滲透的管道都要變成0才行。

李明哲表示，毒品對於任何人都應該是零容忍，沒有任何可存在的空間，特別是在校園裡面，早先家長聽到立法院逕付二讀的消息都很關切，國民黨立委沈智慧提出的版本是1公克就要受罰，而民進黨黨團堅持5公克，亦即0.1公克毒品可以到50包的份量才有刑責，而沈智慧的版本是0.1公克毒品只要10包就罰。

李明哲說，現在毒品的樣式很多，形形色色，咖啡包、果凍、巧克力、糖果，已經防不勝防， 0.1公克毒品50包才有刑責，讓孩子覺得吸毒也不是什麼大不了的事，久而久之對毒品的認知鬆懈，讓販毒者有更大空間滲透到校園裡面，大人應該要嚴格為孩子把關，而不是把他們暴露在風險之中。

李明哲強調，年輕的家長都非常擔心校園毒品問題，也來找他談，擔心孩子有機會接觸到毒品，更害怕孩子萬一碰到毒品不知不覺上癮，家庭和孩子的未來都是嚴峻的考驗，「家長希望校園裡面根本不能夠有毒品，所有會滲透的管道都要變成0才行」。

(中時 )