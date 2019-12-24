中美貿易戰火雖然暫歇，但在大陸的台商仍不敢掉以輕心，紛紛回台設據點以備不時之需，這讓台北市商辦大樓租金價格，從去年開始就始終居高不下。

據房地產諮詢公司仲量聯行（Jones Lang LaSalle Taiwan）董事總經理趙正義表示，最主原因要是近年新建案供應有限。趙正義告訴CNBC記者說：目前商辦的空置率已從三年前的10％下降到3％左右。他預測，2020年的空置率可能會更低，平均降至1％。

2018年，台北A級辦公空間的租金較前一年上漲約3％，至每坪2,728元。仲量聯行表示，到2019年第三季度，租金價格又上漲了1.8％。仲量聯行在今年第三季度報告中指出，對台灣房地產的強勁需求與全球租賃需求放緩形成鮮明對比，全球租賃需求在2019年第二季度之前下降了5％。

趙正義指出，儘管台灣的辦公物業租金最近有所回升，但平均水平仍低於2000年，這表明市場仍被低估了。

(中時電子報)