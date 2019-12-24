76歲的徐爺爺年輕時就到台北工作，希望把父母接來台北過好日子，年輕時曾從事多種工作，也曾買下房子還把父母接來住，但後來漸漸變賣，最後只剩下他獨居，甚至3個月僅喝豆漿維生。

所幸經過社工轉介，目前已住到公宅，華山基金會除了定期訪視，也時常邀請他出來參加活動。

徐爺爺回憶，從小受到父母的支持甚多，長大開始賺錢後一心只想把父母接來台北，有個安定的生活，但因為他媽媽重病，家中相繼離開，最後只剩下他獨自照顧，近年來媽媽過世後就剩他一人獨居，曾經3至4個月只喝豆漿、瘦到僅剩40公斤，所幸社工即時介入、通報，目前由華山基金會服務。

華山基金會預計明年1月19日邀請全台近萬位長輩，享用團圓飯並給予平安紅包，但目前圍爐宴及常年服務經費只募到3成，亟需各界伸出援手，讓長輩溫暖過好年，陪伴長輩迎接新的一年。

愛心專線：(02) 2836-3919。

(中時 )