民進黨副總統候選人賴清德今天下午陪同台南第四選立委候選人林宜瑾到永康西勢水果餅老店，親手製作水果餅，賴清德說，選擇來製作水果餅有一層意涵，因為永康新市新化是一個新選區，也即將誕生一個新立委，預產期是1月11日，今天特地陪著林宜瑾藉由製作水果餅，預祝誕生新立委林宜瑾。

賴清德接連多次為林宜瑾站台輔選，隨著選戰倒數，他今天再度陪著林宜瑾到永康製作水果餅接著到新市、永康掃街拜票，顯示對於新增這一席立委相當重視，也重申民進黨非贏不可。

有別於傳統掃街拜票輔選，賴清德今天下午穿上圍裙手作水果餅，從擀麵皮到包入內餡，在第三代老闆王桐盛指導下，完成水準不遜於業者製作的水果餅，並在餅上寫下「林宜瑾」名字，他笑說，西勢當地特有的傳統就是生小孩要擔餅到宮廟酬謝神明，明年1月11日要迎接第四選區的新立委猶如迎接新生兒，而這個人就是林宜瑾。

(中時 )