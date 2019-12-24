旅遊體驗預訂平台KLOOK在12月19日於台北市信義區香堤大道展開品牌嘉年華「世界遊樂園 Travel Land」，開展才4天就吸引線上線下超過4萬人次參與，坐落信義區香堤廣場的巴黎鐵塔、日本神社與旋轉木馬布景，更成為台北街頭最閃耀的網美拍照與打卡點！

為讓更多人參與KLOOK年度品牌嘉年華享好康，KLOOK特別在12月24日到26日推出為期3天快閃折扣，用戶只要下單2019年熱銷明星商品，包含日本環球影城門票、首爾南怡島一日遊、曼谷水上市場一日遊；或到世界遺產白川鄉合掌村參加點燈儀式、步行探險紐西蘭福克斯冰川，甚至前往清邁大象保護區體驗營等，KLOOK就送你200元優惠券，滿4,999元還可享9折優惠，讓你一路嗨到2020！

此外，12月31日台北市政府跨年晚會期間，KLOOK將在舞台大螢幕公佈特定商品超殺優惠碼，包括免費換繼光香香雞、珍煮丹、全站1,000元優惠券，或用5折價感受漫步在台北101 Skyline天際線的刺激感、50元超殺優惠體驗熱門的北投春天溫泉酒店等；而自2020年1月1日的0點0分起，KLOOK也將展開「48小時美食不斷電」線上快閃，每2個小時開放用戶瘋搶台灣熱門限定美食買一送一或破盤價，例如迷客夏買1送1、大師兄銷魂拌麵買1送1以及39元吃胖老爹炸雞套餐，近20樣經典美食讓你在2020開年就能與親朋好友吃一波不停歇。

上週熱鬧開展的KLOOK年度品牌嘉年華將舉辦至1月1日，除了現場下單全站無門檻9折外，巴黎鐵塔拉霸機也將每天抽出台北東京來回機票一張，歡迎來現場試試自己的手氣；此外每晚8點排隊瘋搶限量折扣，包括台北桃園接送199元、日本環球影城買一送一、韓國行程任選折價500元等好康，正在安排明年假期的民眾千萬不要錯過！

(中時電子報)