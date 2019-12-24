宋楚瑜找網紅HowHow合作拍影片。（圖／翻攝How Fun 如何爽臉書）

2020大選進入最後時刻，各黨部力拚選戰，親民黨總統候選人宋楚瑜，找來網紅HowHow拍影片，短短25秒的影片，不到一天就衝上YouTube發燒榜第二名，也成功擄獲年輕人的心。

宋楚瑜與網紅HowHow合作，影片開頭氣勢磅礡，「明年寒假 他 或許會遲到 但他 從不缺席 辣個男人」。接著HowHow說，「宋杯杯」不用多做什麼，只要穿一件國旗內褲還有綁頭巾，然後跳舞就可以了，這個廣告點子怎麼樣？

宋楚瑜聽完後，比出HowHow常用手勢「讚」，接著說「喔！好喔！」就轉身準備脫下褲子。維安人員馬上將HowHow拉走，HowHow急忙解釋「我不知道他真的會脫…」。

（圖／翻攝HowFun YouTube頻道）

影片雖然只有短短25秒，但才曝光不到一天，臉書及YouTube頻道，加起來就有高達34萬點閱，並登上YouTube發燒榜第二名，更引發網友討論，笑說「好久沒這麼好笑了」、「這是我今年看過最精采最棒的競選廣告！！！」「可惡 我以為是How哥要脫」、「抓到了，How哥意圖使人當選」，更有不少人說看完影片，想投給宋楚瑜了！

宋楚瑜在臉書透露，其實影片靈感來自於臉書「台灣迷因 taiwan meme」過去的一段影片，而影片僅有25秒，也讓網友敲碗續集，但宋楚瑜也說「這就是完整版了，不要再求後續了」。

(中時電子報)