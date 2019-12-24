健保署今年3月開放第三方介接健康存摺「軟體開發套件（Software Development Kits, SDK）」應用，讓合作廠商在使用者同意下，獲取特定期間的個人資料，外界質疑此舉恐引發資安疑慮。健保署表示，將在年底前推出管理規範。

健保護2014年起推動健康存摺，下載登陸人數即將突破168萬人，為感謝民眾的運用，健保署推出抽獎活動，提供12.24萬元的郵政禮卷予15名幸運兒，其中最大獎為1.68萬元的郵政禮卷。只要民眾在年底前完成至少一次的登陸，即可取得抽獎資格。然而，掌握健康數據的這項工具，卻隱含著資安疑慮。

今年3月開放的SDK資訊工具，可讓第三方APP（如健康管理APP）介接健康存摺，在使用者授權同意下，一歐選區特定期間內的個人就醫、用藥劑檢驗結果等資料，下載並提供給第三方使用，讓使用者使用習慣的APP進行健康管理。

截至本月9日，已有71家廠商向健保署申請SDK應用，包括34家資訊公司、21家醫事機構、10個政府或學術機構、5家商業保險公司、1家非營利組織。其中，9家已經正式上架，包括4家健康管理公司、3家醫院、1家保險公司、1家網路認證公司。

有民眾擔憂，該資訊工具恐成為合作廠商綁架個人資料的管道，大量的就醫紀錄甚至可能成為商業保險拒絕理賠的依據。先前亦有人權團體向健保署反應，擔心民眾在沒有充分了解下，就將就醫紀錄流出。

健保署企劃組組長張鈺旋表示，健康存摺資料的授權並非永久性受權，而是在有新資料進來後，重新詢問民眾意見。有鑑於民眾的擔憂，健保護已在進行管理規範的制定，包括合作廠商的資格（如：排除大陸廠商）、廠商須經過哪些測試、民眾隱私權的告知及權利義務等。若廠商有違反規定的情事，將通知改善，否則可終止服務，相關管理細節預計將在年底公布。

(中時 )