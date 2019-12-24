鐵路海線大山火車站是苗栗縣定歷史建築。〔謝明俊攝〕

鐵路局找來廠商以鐵柱支撐維護安全。〔謝明俊攝〕

被撞火車站暫時封鎖停用。〔謝明俊攝〕

肇事小貨車仍暫停火車站前空地。〔謝明俊攝〕

被苗栗縣政府公告登錄為歷史建築的鐵路海線大山火車站，23日慘遭一名黃姓醉漢駕駛小貨車衝撞候車室，撞斷多根梁柱，為擔心影響車站安全，鐵路局先封鎖候車室暫停使用，找來廠商架設鐵柱支撐，以防萬一，24日上午，苗栗縣文觀局會同鐵路局到場會勘受損狀況，以評估修復狀況。

大山車站為日式木造老車站，位於苗栗縣後龍鎮，是鐵道迷口中的海線五寶之一，車站正式啟用是在日據時代的大正11年（1922年），2005年6月10日由苗栗縣政府公告登錄為歷史建築，建築外觀及內部機能空間運用，呈現當時社會歷史背景所塑造出的空間文化氣息，是台灣少數存留之和洋風半木構造式樣的車站建築，是日據時期鐵路小站的典型。

23日下午16時10分左右，50歲的黃姓男子駕駛一部小發財車行經火車站前方路口彎道時，竟直接衝進車站候室室，所幸當時候車室內無人，未造成其它人員傷亡，但貨車撞斷候車室內外多根木質梁柱，造成候車室半毀。黃某經送苗栗大千醫院救治，院方檢測血液中酒精濃度超標，將由鐵警局竹南派出所負責查辦。

苗栗縣政府文化觀光局23日下午一接獲通報後，就出動文資防護中心團隊趕往現場進行封鎖，並於24日上午邀集鐵路局等單位前往現場會勘車站受損狀況，結果發現候車室雖然半毀，但候車室購票口前木柵欄是現存少有的歷史建構物，所幸未被貨車撞及毀損。

文觀局表示，目前事發原因及肇責正由鐵警局及苗栗縣警局共同調查釐清，如果肇事責任歸屬黃某，黃某需負責賠償撞毀部分建物的修繕金額。至於修繕事宜則由鐵路局負責，並由文觀局協助處理，並將依照2008年委託時任朝陽科技大學徐慧民助理教授的調查研究報告進行修復，以恢復車站原有風貌。

(中時 )